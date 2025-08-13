Desistência de Roger Guedes pode trazer novas contratações ao Grêmio

Grêmio anunciou desistência de Roger Guedes. Al Rayyan / Divulgação

Marcelo Marques e sua turma anunciaram a desistência na contratação de Roger Guedes. Pode ser um recuo estratégico? Pode. Mas a informação por ora é da desistência e isso pode trazer outras consequências.

Na mensagem para a imprensa, Marques deixou claro que o Grêmio não pode mais aguardar mais para realizar novos investimentos e segue a disposição do clube para fornecer recursos financeiros para contratar nesta janela. Ou seja, os mesmos 10 milhões de euros que seriam usados na contratação de Roger Guedes podem trazer outras contratações.

Basta a direção do Grêmio se alinhar nisso. Nosso colega Marco Aurelio Souza trouxe uma informação que muito me preocupa no Sem Filtro desta semana. Ele contou que o presidente Guerra não conversa com Marcelo Marques desde a coletiva da Arena e isso, pra mim, é um absurdo, além de triste.

Temos a possibilidade de um aporte financeiro que ajudaria muito nesta janela, visto que a necessidade de agregar qualidade ao grupo é urgente e não estamos sequer conversando para viabilizar isso. Sinceramente, não sei mais o que é preciso acontecer para que essa direção acorde de uma vez por todas. Pobre Grêmio.

Nathan Pescador

Com dois anos de atraso, o Grêmio anunciou a rescisão de contrato com o meia Nathan Pescador. Certamente está na prateleira de contratações que irritaram muito o torcedor, não pela aposta no jogador, mas pelo tempo de contrato. Dá pra contar nos dedos quantos jogos o Nathan fez.

Olha quanto dinheiro gastamos nisso! É o que eu sempre falo, o problema do Grêmio não é dinheiro, mas sim gastar mal o pouco que tem.