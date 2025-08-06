Queki

Queki

Voz da torcida Tricolor na Rádio Gaúcha e criadora de conteúdo identificado em GZH. Jornalista há dez anos e apaixonada pelo futebol, principalmente pelo Grêmio.

Paixão tricolor
Opinião

Além de se reforçar, Grêmio precisa tomar outra atitude em relação ao elenco

É necessário aliviar a folha para buscar alternativas no mercado

Queki

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS