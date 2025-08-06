Além de se reforçar, Grêmio precisa tomar outra atitude em relação ao elenco

Amuzu não conseguiu se adaptar ao Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Muito se fala nas contratações que precisamos fazer no mercado de transferências para reforçar o elenco tricolor. Porém, tão importante quanto isso, também é preciso aliviar a folha e encontrar alternativas para atletas que não dão a resposta que precisamos.

E isso, a meu ver, é trabalho do diretor executivo. Até hoje não encontramos mercado para o Nathan Pescador, por exemplo, que vai fechar três anos de contrato aqui com partidas que se podem contar nos dedos durante todo esse período.

Mas, além desse jogador, pelo menos outros dois se mostram insatisfeitos em Porto Alegre e isso também foi noticiado pelos nossos colegas de imprensa. Cristaldo é um deles. Rendeu bastante na primeira temporada, oscilou na segunda, mas ainda assim havia quem o defendia no time titular, inclusive eu. Mas no terceiro ano, desandou de vez.

No início de 2025 ouvimos que ele estaria pedindo uma valorização salarial e por isso andava chateado, o que poderia justificar a sua queda de rendimento nesta temporada. Ouso dizer que, infelizmente, Cristaldo está entrando naquela lista de jogadores que o torcedor já não suporta mais ver vestindo a nossa camisa. É urgente encontrar uma negociação pra esse atleta.

A outra situação é de Amuzu, por questões óbvias. Quem poderia imaginar que um belga que não fala nem perto de um português poderia ter dificuldades de adaptação? Pois é! O pior de tudo é que ele custa muito caro aos cofres do clube e mal conseguiu render desde que chegou. Onde está o trabalho do diretor executivo do Grêmio?