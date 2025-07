Toda ajuda ao Grêmio é bem-vinda

Grêmio enfrenta o Alianza Lima nesta quarta-feira (23). Jefferson Botega / Agencia RBS

Tenho visto uma movimentação e uma empolgação grande dos gremistas pela possibilidade de Marcelo Marques se tornar presidente do clube no próximo ano. Depois de resolver os problemas da Arena e fazer a transição ao Grêmio, ele é, sem dúvida alguma, o favorito para assumir o clube no próximo triênio.

A questão de agora é que o torcedor tem uma certa expectativa por Marcelo fazer um aporte financeiro já nesta janela, para que possamos contratar e não passar tantas dificuldades no restante da temporada. Talvez no íntimo do gremista ainda exista até mesmo uma esperança de pegar uma vaga de Libertadores, vai que né? Ao mesmo tempo que a possibilidade me empolga, cabe a essa direção resolver os problemas em que se enfiou.

Já são dois anos terríveis, com um time cheio de dificuldades, contratações que não deram resposta e consequentemente com o clube brigando mais uma vez na parte debaixo da tabela. A responsabilidade disso tudo hoje não é do Marcelo e do Rigo, mas sim da atual direção. O torcedor precisa estar ciente disso.

Agora, seria ótimo para nós se a dupla de empresários conseguir realmente ajudar neste momento. Sei que já estão colaborando horrores na questão da Arena, mas já vimos toda a dificuldade da atual gestão nas janelas de transferências nestes anos e todo apoio ao Grêmio será sempre bem-vindo.

Vai lotar!

Já são mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo de quarta-feira (23), diante do Alianza Lima, pela Sul-Americana. Nossa casa estará lotada e certamente faremos a nossa parte na arquibancada. Cabe ao time ajudar em campo. Quem sabe uma virada épica? Oremos!

