O primeiro semestre provou que o Grêmio precisa contratar

Mano Menezes precisa de reforços pra trabalhar esse time. Lucas Uebel / Gremio

Venho falando sobre a dificuldade do Grêmio no mercado de transferências e ela fica cada vez mais explícita quando já estamos prestes a voltar a jogar e, até o momento, apenas um reforço foi apresentado. Ouvi meu amigo e colega César Cidade Dias falando que talvez seja bom o Tricolor não ter contratado, pois as últimas janelas de transferências foram aquém do que precisamos.

É bem verdade que gastamos muito mal em jogadores que não ajudaram de forma significativa. Eu realmente entendo este pensamento e concordo com ele. Além da dificuldade de buscar reforços, também estamos tendo problemas em acertar nas contratações. Porém, o primeiro semestre deixou muito claro que esse grupo é insuficiente, apesar de custar cerca de 18 milhões mensais aos cofres do clube.

Perdemos o Gauchão, saímos da Copa do Brasil pro CSA na terceira fase sem vencer uma partida sequer e estamos na repescagem da Sul-Americana em um grupo que deveríamos passar com o pé nas costas. Sofremos até as últimas rodadas do Brasileirão do ano passado, o torcedor não merece passar por isso novamente. Precisamos reforçar esse time para não passar trabalho. A direção precisa ser assertiva pois ainda temos coisas importantes pra disputar nessa temporada.

O Grêmio é muito grande para nos contentarmos com pouco. Mano Menezes precisa de reforços pra trabalhar esse time. O treinador já ajustou o sistema defensivo, estancou a quantidade de gols sofridos, agora precisamos desempenhar um futebol um pouco mais consistente e confiável. O Grêmio está devendo ao seu torcedor e precisa se recuperar nesse segundo semestre.