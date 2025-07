O mês de julho pode fazer um Grêmio mais cauteloso

Claro que isso também é culpa nossa, pois fomos incompetentes na Sul-Americana e colocamos mais duas partidas de repescagem no nosso calendário. Enfim, julho será um grande teste de fogo e pode fazer com que Mano Menezes escale um time ainda mais cauteloso para esses enfrentamentos.

Começando pelo jogo contra o Cruzeiro , em Belo Horizonte, no final de semana. Penso que talvez o Grêmio mude um pouco a forma de jogar, colocando mais um volante no meio-campo pra tentar conter o time mineiro. Para isso, o treinador pode optar por tirar um dos pontas ou até mesmo o meia armador.

Alysson não pode sair do time e Amuzu foi bem no meio da semana. Kike ainda é dúvida. Mas com o baixo rendimento de Cristaldo no jogo contra o São José, não duvido que Mano saque o camisa 10 do time para colocar mais um volante.