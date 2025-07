O Grêmio tem mais sorte do que juízo

Até o momento, Alex Santana foi apresentado como reforço. Saimon Bianchini / Agência RBS

No final de semana tivemos a notícia de que o volante Caíque foi reprovado nos exames médicos e teve o seu negócio cancelado junto ao Grêmio. Bom, neste mesmo espaço, na semana passada, falei que achava Caíque um bom jogador e que não era contra a sua contratação. Porém, estava achando os números bastante elevados para um jogador que, além de já ter 29 anos, poderia assinar um pré-contrato conosco já nesta semana, sendo liberado no final do ano.

O Grêmio ia desembolsar 7 milhões de reais e ceder mais dois jogadores ao Juventude. Em uma situação financeira delicada como vivemos, penso que esse dinheiro poderia compor uma boa negociação por um zagueiro destro, algo que é prioridade para o elenco hoje. O departamento médico livrou a direção de uma negociação bastante questionável.

E os reforços?

Dito isso sobre Caíque, iniciamos mais uma semana de trabalhos sem novidades no CT Luiz Carvalho. Até o momento, Alex Santana foi apresentado como reforço. Sei que estou sendo repetitiva neste assunto, mas estou bastante preocupada com a lentidão do Grêmio no mercado.

Sei também que não está fácil pelas cifras, mas o primeiro semestre foi um indicativo forte de que não fomos competitivos o suficiente com o que temos em casa. É duro lembrar, mas perdemos o Gauchão pro rival e caímos pro CSA na Copa do Brasil sem vencer uma partida sequer, fora o fato de ter ido pra repescagem da Sul-Americana. O elenco é insuficiente e precisamos contratar.