O Grêmio é Alysson e mais 10!

Mas é bem verdade também que já nos complicamos com adversários frágeis nesta temporada, também dentro da Arena. Mano prometeu um futebol melhor após a parada do Mundial de Clubes e a primeira impressão foi boa.

Primeiro, um golaço depois de um passe primoroso do Dodi dentro do área. Depois, uma jogada individual e uma assistência pro Amuzu fazer o segundo do Grêmio. Ainda tivemos chance de fazer o terceiro no primeiro tempo, mas Cristaldo parou em Fábio na cobrança de pênalti.