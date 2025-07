O climão que Arezo gerou no Grêmio

Arezo em atividade de treinamento no Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Não bastava o uruguaio falar em todos os cantos do mundo que gostaria de voltar ao Peñarol e que eles sabem o que fazer para levá-lo, agora vem a entrevista do presidente do clube uruguaio dizendo que nunca viu alguém fazer tanto esforço para trocar de clube como Arezo vem fazendo.

Bom, se o clima para o centroavante já estava começando a ficar chato, agora pode ser que fique insustentável. É muito ruim lidar com uma situação assim. O Grêmio não gostaria de liberá-lo, afinal, fez um investimento considerável no jogador. Mas claramente ele perdeu espaço com Mano Menezes. Eu já estou começando a achar que devemos liberar.

Primeiro eu fechava com o Grêmio em ceder apenas por compra. Mas se Arezo realmente perdeu tanto espaço assim, visto que Mano tem preferido jogar com André Henrique na ausência de Braithwaite, de repente seja uma boa abrir mão do uruguaio.

A informação dos nossos repórteres é que a proposta do Peñarol é de 300 mil dólares, o que daria um pouco mais de R$ 1,5 milhão, além de pagar o salário integral do jogador, por seis meses de contrato. O Grêmio economizaria o salário da folha de pagamento, que é uma quantia considerável, e ainda receberia uma graninha curta, mas vai que Arezo se valorize no Peñarol?

De repente poderíamos recuperar o investimento logo ali adiante. Aqui certamente ele não vai jogar. Então já estou inclinada a liberá-lo, até porque é ruim para o ambiente ficar com um jogador insatisfeito no elenco e fazendo de tudo para sair do clube, como aparentemente Arezo vem fazendo.