No Grêmio Braithwaite e André Henrique juntos

O dinamarquês renovou com o Grêmio até 2027. Duda Fortes / Agencia RBS

Não consigo pensar em outra coisa essa semana que não seja o time que Mano Menezes vai mandar a campo para reverter uma desvantagem considerável nesta noite. De todas as alternativas que o treinador escalou nos últimos jogos, podemos tirar poucas coisas positivas.

Me preocupa muito a falta de ofensividade do time, ainda mais quando precisamos fazer, no mínimo, dois gols para levar para os pênaltis. Por isso, penso que talvez uma boa alternativa seja apostar em um esquema que mais me agradou nas mãos de Mano, com Braithwaite um pouco mais pro meio, ajudando na criação do time. Com isso, André Henrique seria o centroavante.

André é um jogador que sempre entrega algo. Em todas as oportunidades que teve, deu uma boa impressão e ainda fez seus golzinhos, além de demonstrar muita vontade. Braithwaite é inteligente e tem qualidade de passe. Já vimos que o meio-campo atual é extremamente burocrático. Apostar em Cristaldo é jogar com um a menos e já vimos que os três volantes também não dão uma resposta criativa. Se eu fosse o Mano, apostaria em Braithwaite e André Henrique juntos. Vai que né?!

Vai pulsar!

A Arena vai pulsar! Já são mais de 25 mil ingressos vendidos, mesmo com a desvantagem no placar no jogo de ida. Nada vai tirar o sentimento de pertencimento do torcedor gremista nesta noite. A Arena é nossa e vamos cantar do início ao fim do jogo! Chegou a hora de empurrar o Grêmio para uma virada de chave na temporada! Vamos para cima!

