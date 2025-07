Momento histórico para o Grêmio

O gremista que não se emocionou com a coletiva que tivemos nesta terça-feira (15) sobre a Arena, me desculpa, está morto por dentro. Presenciamos um capítulo extremamente importante da nossa história.

Como falei anteriormente , tivemos a Baixada onde tudo começou, o histórico Olímpico Monumental que contou com a ajuda dos torcedores para a construção do segundo anel e ali fomos muito felizes.

Agora temos a nossa Arena maravilhosa , que nos deu algumas dores de cabeça ao longo dos anos e, mesmo assim, ganhamos títulos importantes dentro dela, mas agora é nossa de fato. Isso por conta da ajuda de um torcedor alucinado pelo Grêmio, que entendeu as dores da torcida e realizou o sonho de todo gremista ao ajudar o clube do coração.

Marcelo Marques fará uma doação ao Grêmio . Um gesto grandioso do tamanho da nossa história. O céu é o limite para nós! Agora o torcedor também precisa fazer a sua parte e se associar ao clube. Tivemos mais de 60 mil acessos simultâneos no portal dos sócios. O Grêmio precisa de ti, torcedor! Vamos juntos viver essa nova era!

De Lima precisamos voltar vivos para casa

A missão do Grêmio hoje no Peru é voltar com um bom resultado pra casa. Precisamos afastar aquele sentimento ruim que a partida contra o Cruzeiro nos trouxe. Para mim, a mudança é óbvia: Dodi por Cristaldo. Um time um pouquinho mais cauteloso para voltar com um bom resultado e garantir a classificação em uma Arena lotada, pois será o primeiro jogo desta nova fase da nossa casa.