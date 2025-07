Marcelo Marques já colocou seu nome na história do Grêmio

Daqui alguns anos vamos contar para as próximas gerações a história da Baixada, onde tudo começou, do Olímpico que contou com a ajuda de donativos dos torcedores para a construção do segundo anel e virar “Monumental”. E agora a história de um torcedor apaixonado que, incomodado com a situação de como o torcedor estava sendo maltratado dentro daquilo que chamava de casa, resolveu ajudar o clube: adquiriu parte da dívida e da gestão da Arena e ainda vai entregar ao Grêmio como forma de doação.