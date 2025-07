Mano Menezes me deixou levemente otimista com o futuro do Grêmio

Colombiano ainda aprimora a forma física antes de voltar ao elenco titular. Lucas Uebel / Grêmio

Bom, primeiro de tudo preciso dizer que as coletivas do técnico Mano Menezes são sempre muito boas. Mano fala de futebol com clareza e sinceridade sobre as suas ideias. Mas dois pontos me deixaram levemente contente e otimista na sua última entrevista, após a vitória contra o São José, na terça-feira (8).

O primeiro foi sobre Cuéllar. O torcedor precisava de uma resposta sobre esse jogador. Segundo Mano, a comissão técnica optou por segurar um pouco o volante porque contou com ele no jogo-treino contra o Aimoré, com a mesma proporção de intensidade como na partida da Recopa. Como o jogador está voltando de lesão e ainda precisa aprimorar a parte física, a comissão entendeu que seria melhor segurá-lo, mas que não há nada de errado no planejamento de Cuéllar e logo ele estará à disposição.

Talvez possamos vê-lo com a delegação que viaja para Minas e Lima, para os próximos dois jogos. Ótimo. Não vejo a hora de ver o colombiano em campo. O outro ponto que gostei da coletiva de Mano foi sobre possíveis preservações em um calendário intenso neste segundo semestre.

O treinador foi claro ao dizer que é possível sim manter o desempenho, mesmo mexendo em peças, tendo apenas duas competições para disputar. Sou a favor do Grêmio apostar boas fichas na Sul-Americana, claro, sem descuidar do Brasileirão. Teremos um mês de julho com jogos de extrema dificuldade, mas é bom saber que o meu treinador pensa nas duas competições igualmente. Vamos sempre por mais!