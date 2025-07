Cuéllar estreia no Grêmio quando?

Cuéller treinou com bola na última sexta-feira (4). Lucas Uebel / Grêmio

A informação que Mano Menezes deu aos colegas da Band nesta segunda-feira (7) me deixou extremamente irritada. Mano disse que Cuéllar está fora da partida contra o São José nesta noite pela Recopa Gaúcha. Segundo o treinador, há um entendimento que ele ainda precisa avançar na parte física, disse que já houve evolução, mas que é preciso ter um cuidado maior para continuar evoluindo. Por isso, será preservado desta partida.

Ora, estou começando a ficar descrente com a possibilidade de ter o melhor de Cuéllar nesta temporada. Estamos em julho e ainda não podemos contar com ele. Imaginei que seria um dos primeiros a aparecer no time depois da parada para o Mundial de Clubes, até mesmo por ter iniciado o jogo treino da semana passada diante do Aimoré, mas isso não se concretizou. Cuéllar não fica nem no banco nesta noite, infelizmente.

Sobrevida

Por outro lado, Arezo vai ganhar uma nova oportunidade no time titular. Ele esteve no centro das atenções nas últimas semanas por conta das entrevistas do presidente do Peñarol e eu já estava convencida de que não contaríamos mais com ele, até porque Mano vinha escalando André Henrique na ausência de Braithwaite. Mas o uruguaio vai ganhar uma nova chance nesta noite de Recopa Gaúcha.

No jogo treino contra o Aimoré, Arezo marcou duas vezes. Faro de gol ele tem e os números ajudam nesta tese. Tomara que ele aproveite esta nova oportunidade que o treinador está dando, mesmo depois de todo o bafafá das últimas semanas.