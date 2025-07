2025 é uma coleção de decepções para o Grêmio

Agora, se o Grêmio passar trabalho no Brasileirão, tem que fechar as portas.

Eu juro pra vocês que já não sei mais nem o que falar do Grêmio nesta temporada. No ano passado ainda tínhamos a desculpa da enchente pra nos agarrar, mas esse ano a gente conseguiu piorar a situação .

Estamos no final de julho e o ano do Grêmio já acabou. Se tem algo de positivo pra pensar agora é que pelo menos não vamos cair, porque se passar trabalho no Brasileirão tendo apenas isso pra disputar até o final do ano, tem que fechar as portas.