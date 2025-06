Os números que envolvem a contratação de Caíque no Grêmio

Volante foi contratado junto ao Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Primeiro de tudo eu quero dizer que não acho de todo mal a contratação do volante Caíque. Apesar de achar que temos outras prioridades pra essa posição, acho um jogador interessante, é um dos destaques do time do Juventude, que fez bons enfrentamentos com a dupla Gre-Nal no ano passado.

Minha questão é em relação aos valores envolvidos na contratação desse jogador. Fala-se em 5 milhões de reais, mais dois jogadores, um deles já definido, que seria o Luan Cândido e mais uma alternativa que ainda está sendo debatida. Toda essa operação por um jogador que pode assinar um pré-contrato a partir da próxima segunda-feira e viria de graça após o final desta temporada.

Estamos contando as moedas para contratar bons reforços nessa próxima janela, será que vale a pena investir todo esse dinheiro agora por um jogador que pode vir de graça no final do ano? Essa pressa do Grêmio me faz refletir sobre as opções que temos para o meio-campo.

Será que desistimos do Cuéllar? Será que o diagnóstico do Camilo é negativo? Precisamos tanto do Caíque agora? Bom, mais uma vez eu digo que não sou contra essa contratação, mas esses pontos me fazem pensar.

Mosqueteiras

Participei da gravação do podcast Resenha das Gurias, de GZH, na quinta-feira (26). A ideia era fazer um balanço sobre o primeiro semestre da modalidade e foi quase uma terapia coletiva.

Impressionante como a nossa expectativa foi bem diferente da realidade no futebol feminino. Ficar de fora da fase de mata do Brasileirão foi extremamente frustrante. O Grêmio precisa fazer uma boa Copa do Brasil e vencer o Gauchão para amenizar o fracasso desses primeiros seis meses do ano.