O Grêmio na Sul-Americana

O Grêmio conheceu o chaveamento das oitavas da Sul-Americana nesta segunda-feira (2). Se passarmos do Alianza Lima, enfrentaremos o Universidad Católica, do Equador.

Vou falar uma coisa pra vocês, fiquei tão feliz com a vitória do Grêmio combinada a um bom desempenho diante do Juventude, que voltei até mesmo a acreditar na Sula. Torcedor é algo inexplicável, né? Mas está permitido sonhar. Não custa nada. O Grêmio é grande demais pra se contentar em apenas não fazer feio no Brasileirão. Em Copa tudo é válido! O Tricolor tem obrigação de olhar com carinho pra essa competição!