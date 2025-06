O Grêmio mostrou mais do mesmo na Arena

Tenho receio de ter me empolgado à toa depois do bom desempenho contra o Juventude, antes da data FIFA. Pois o Grêmio mostrou pouco futebol diante de um adversário duro , é verdade, mas repleto de desfalques.

O Corinthians veio para Arena sem seus seis principais jogadores e um dos melhores do time estava voltando de lesão. Ou seja, era o momento perfeito para fazer três pontos em casa e ir para pausa do Mundial em uma boa condição na tabela, pensando em sonhar mais alto.

O primeiro tempo do Grêmio foi bom, em cima, querendo, até que saiu um belo gol de Braithwaite, com assistência de Alysson. Aliás, o guri gremista foi o melhor em campo. Cada vez mais pronto para ser titular. Mas ainda no primeiro tempo, o Corinthians fez um golaço de fora da área com Bidon. Até achei que Volpi não teve culpa, mas é impressionante o quanto “chama golaço”. No segundo tempo, o Tricolor deu a bola para o time paulista e o jogo ficou muito chato. Como é ruim ver o Grêmio não dominar as ações dentro de sua própria casa.