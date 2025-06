Novo reforço do Grêmio chega com aval de Felipão

Volante é o primeiro nome anunciado pelo Grêmio na atual janela de transferências. Rodrigo Coca / Agência Corinthians/Divulgação

Alex Santana é o primeiro reforço a desembarcar em Porto Alegre. O volante veio do Corinthians por meio de empréstimo até o final do ano. Imagino que você deve ter feito a mesma pergunta que eu fiz: outro volante? Era prioridade? Pois então.

Primeiro de tudo, eu confesso pra vocês que não acompanhei muito do Alex Santana no Corinthians. Sei que fez parte da campanha do Athletico-PR que chegou à final da Libertadores contra o Flamengo, em 2022. Lá ele trabalhou com Felipão, um dos responsáveis por apoiar sua chegada ao Tricolor. Ao que tudo indica, Mano gostaria de ter um meia pra jogar pelo lado direito, como um terceiro homem do meio-campo, algo que os treinadores anteriores haviam tentado com Edenílson.

Penso que a contratação do Alex foi especificamente para essa função. Ele sofreu bastante com lesões no time paulista e acabou perdendo espaço. Chega ao Grêmio na expectativa de retomar a sua carreira. Torço muito para que nos ajude ao decorrer da temporada!

Mosqueteiras

Acabei nem comentando sobre a surpreendente saída da técnica Thaissan Passos do comando das nossas gurias. Claro que o trabalho desta temporada exigia muito mais do feminino por conta do investimento e pelo que fizemos no ano passado. A expectativa era enorme e o Grêmio, hoje, está fora da zona de classificação do Brasileirão Feminino. Mas não achei que fosse o caso da saída da treinadora nesse momento de retomada da tabela. Estamos há um ponto da classificação e com duas rodadas restantes para buscar. Confesso que sua saída me surpreendeu bastante.