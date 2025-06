Jogador do Grêmio pode estar na mira do Vélez Sarsfield

Técnico da equipe argentina gostaria de contar com Cristaldo na equipe. Lucas Uebel / Grêmio

Tivemos um certo “zunzunzun” nesta semana de que o Vélez Sarsfield estaria interessado em Franco Cristaldo. Segundo a reportagem, o treinador do time argentino, Guilherme Schelotto, que já trabalhou com o meia no Boca Júniors, gostaria de tê-lo como reforço nesta janela.

Olha, é bem verdade que, nesta temporada, o nosso camisa 10 está bem longe do que já apresentou em outros momentos. Ele tem oscilado bastante em suas atuações e perdeu a titularidade absoluta em 2025. Foi de preferido à preterido tanto por Gustavo Quinteros quanto por Mano Menezes. Porém, contra o Juventude, no último domingo (1º), Cristaldo talvez tenha feito a sua melhor partida na temporada e foi elogiado pelo treinador na coletiva.

Não descarto novas oportunidades. Inclusive, gosto dele. Se jogar o que sabe e o que já demonstrou, pode nos ajudar bastante ainda. Mas também não descarto uma investida se ela for boa para o clube, desde que haja reposição. Aliás, independente da permanência ou não de Cristaldo, penso que o Grêmio deve buscar mais um meia nesta janela do meio do ano.

Baita ação do Tricolor

O Grêmio anunciou que os torcedores que pagaram R$ 180 ou R$ 200 no jogo contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, vão ganhar ingresso para a partida contra o Corinthians, no dia 12 de junho. O clube entendeu que os valores foram abusivos para a nossa torcida e tomou esta medida. Achei sensacional! Inclusive, dei a ideia de que os guerreiros que foram contra o Sportivo Luqueño também pudessem ser convidados para o próximo jogo. O Grêmio precisa fazer um carinho no seu torcedor.

