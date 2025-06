Grêmio venceu e convenceu contra o Juventude

Mano preservou os titulares na quinta-feira e isso foi significativo para termos uma boa atuação. André Ávila / Agencia RBS

Fazia tempo que eu não via o Grêmio abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo. Cheguei a brincar com isso na Jornada da Rádio Gaúcha. Na gelada Caxias do Sul, o Tricolor aqueceu o coraçãozinho dos gremistas.

Foi um ótimo primeiro tempo, com o time querendo, pressionando e se impondo. E é isso que a gente espera ver do Grêmio sempre! Uma equipe que compete e briga para vencer.

No segundo tempo tivemos uma baixa, administramos o resultado e isso faz parte do jogo. O 2 a 0 ficou barato, pelo que produzimos no primeiro tempo poderia ser mais.

Alysson foi eleito o craque da Jornada. Dodi foi o dono do meio-campo. Gustavo Martins tirou tudo como lateral-direito improvisado e Cristaldo fez uma das suas melhores partidas da temporada. Aliás, muito elogiado por Mano Menezes na coletiva.

É possível melhorar

Estou feliz pelos três pontos, mas também pelo Grêmio deixar a torcida um pouco mais confiante. Mano preservou os titulares na quinta-feira e isso foi significativo para termos uma boa atuação. Além disso, deu esperanças de que se tivermos mais tempo para trabalhar, e agora vamos ter, as coisas podem melhorar.

Estávamos nos agarrando muito na parada para o Mundial e agora podemos ter mais esperanças sobre isso. Claro, ainda vamos precisar reforçar e muito o elenco, mas aquela preocupação de ir para a parada em uma situação complicada no Brasileirão, não teremos mais.

O Grêmio deu um salto na tabela e deu motivos pro torcedor acreditar em dias melhores.