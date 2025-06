Dia dos namorados na Arena do Grêmio

Volto a bater nesta tecla aqui com vocês, dia 12 é dia de estar na Arena, seja com o mozão ou em carreira solo . O jogo contra o Corinthians é de extrema importância. O clima já está mudando, vencemos quatro partidas seguidas mesmo que aos trancos e barrancos, uma vitória na quinta-feira (12) pode nos fazer virar a chave e é por isso que eu te convoco aqui, neste espaço.

O clube conseguiu várias promoções superlegais e convidativas para este dia . As principais são: o sócio que comprar cadeira leste, poderá levar um acompanhante. Os primeiros 1.000 gremistas que compraram o manto de 2024 na loja, também ganharam um ingresso (esse já esgotado) Porém, ainda há possibilidade de 40% de desconto nos produtos do ano passado na Grêmio Mania.

Fora aquele pessoal que, infelizmente, pagou R$ 180 ou R$ 200 para estar no Alfredo Jaconi no domingo (1º) passado. Todos esses torcedores que comprovarem o pagamento deste valor, também terão entradas gratuitas para o jogo de quinta-feira (12).

Carballo

O craque Eduardo Gabardo trouxe a informação que o Grêmio poderá aproveitar Felipe Carballo para o segundo semestre. O contrato de empréstimo com o New York Red Bulls termina no final deste mês e o clube ainda não sinalizou que fará a compra. Sinceramente, não sei se essa ideia me anima. Carballo sempre teve uma expectativa enorme que nunca se confirmou. Se realmente voltar, terá que mostrar seu valor em campo pra valer.