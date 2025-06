Como está o Grêmio na prateleira do mercado

Marlon (E) chegou ao Grêmio em abril e vem apresentando bom desempenho. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Não é nenhuma novidade que o Grêmio tem sérios problemas no mercado para buscar novos reforços, principalmente quando se trata da questão financeira.

Não temos "bala na agulha" para sair fazendo grandes ofertas, o que acaba nos colocando em uma prateleira não tão farta. Até o momento, o único reforço apresentado no CT Luiz Carvalho foi Alex Santana.

Nossos colegas do GE.com divulgaram que o Tricolor tem interesse no lateral-esquerdo Enzo, do CSA. No início do ano, buscamos atletas do Juventude, Vitória e Bragantino. Quando sonhamos um pouquinho mais alto, que foi a investida em Cuéllar, ele ainda não conseguiu jogar. Ou seja, além de termos poucos recursos, ainda não demos sorte.

Fora o fato de gastar mal. Já perdi as contas de quantos jogadores essa gestão contratou desde que chegou ao comando e quantos jogadores realmente foram aproveitados. Esse ano precisamos contratar três laterais esquerdos para apenas um dar certo.

Histórico das últimas contratações

Primeiro foi o Lucas Esteves e depois Luan Cândido, que não tem nenhum jogo completo com a camisa do Grêmio, para chegar o Marlon. E o João Lucas que veio do Juventude?

O negócio com o Santos foi de R$12 milhões por um atleta que talvez nem tenha novas oportunidades, porque as que teve, não aproveitou. Fora os três anos de contrato do Nathan Pescador, o salário altíssimo do JP Galvão e por aí vai. Quando o dinheiro é curto, as contratações precisam ser certeiras, senão essa conta não vai fechar nunca.