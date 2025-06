Chegou a hora em que o Grêmio deve esvaziar o departamento médico

O Tricolor já voltou aos trabalhos no CT Luiz Carvalho. Agora, Mano Menezes vai ter o tão sonhado “tempo para trabalhar” , algo que todos os treinadores reclamam com toda razão.

A expectativa para a volta do Grêmio aos gramados é que o treinador consiga contar com quase todos os lesionados à sua disposição. Apenas João Pedro e Rodrigo Ely, com situações um pouco mais graves, devem ficar um bom período ainda no DM. Mas o restante deve reforçar o elenco, incluindo Edenílson, Monsalve e Cuéllar.