Braithwaite por mais um ano no Grêmio

Já são 21 gols comemorados bailando. Renan Mattos / Agencia RBS

Nosso colega Saimon Bianchini trouxe a informação que Grêmio e Braithwaite estão nas tratativas finais de sua renovação de contrato. Inicialmente, o vínculo do dinamarquês com o clube iria até a metade do ano de 2026, agora vai se estender por mais um ano.

Em meio a dificuldade do Tricolor no mercado de transferências, o dinamarquês talvez tenha sido uma das contratações mais criativas dessa gestão. Claro que ninguém se compara a Luis Suárez, esse foi um extraterrestre na carreira e pintou e bordou em Porto Alegre. Mas o camisa 22 é um bom centroavante, um atleta extremamente dedicado e que de certa forma já conquistou os gremistas mesmo com aquela dancinha um tanto quanto desengonçada.

Já são 21 gols comemorados bailando. A impressão que tenho é que ele se sente bem aqui, mesmo em uma cultura totalmente diferente, ele se identificou com o clube e está feliz. Não é à toa que está renovando seu contrato. Braithwaite é um bom acerto da direção.

Gurizada tricolor

O Grêmio venceu, de virada, o Gre-Nal pelo Campeonato Brasileiro sub-20, disputado no CT Hélio Dourado. Jardiel e Adrielson marcaram os gols do Tricolor. Aliás, o menino Jardiel tem faro de gol, tem que ser mais aproveitado no grupo profissional.

Olho nele, Mano! É sempre bom vencer eles, seja no sub-20, no profissional, no feminino, no par ou ímpar, em qualquer lugar. Essa vitória ainda deixou o rival na zona de rebaixamento também no sub20. Boa, gurizada! Vamos, Grêmio!