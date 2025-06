Atacante do Grêmio mais uma vez se manifesta sobre o Peñarol

No Grêmio desde 2024, Arezo revela conversas com o Peñarol.

Olha, eu não sei vocês, mas me incomodam demais essas manifestações do Arezo em relação ao seu ex-clube, o Peñarol. O centroavante está de férias, mas concedeu entrevista à rádio El Espectador do Uruguai nesta quarta-feira (18) e, novamente, se declarou ao seu antigo clube, revelando que tem conversas constantes com o presidente sobre um possível retorno.