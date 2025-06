A expectativa do Grêmio sobre Cuéllar

Cuéllar teve nova lesão em maio, em partida contra o Atlético Grau, pela Sul-Americana. Guilherme Testa / Grêmio,Divulgação

Não sei vocês, mas o fato de Cuéllar ainda não ter conseguido jogar, me incomoda bastante. Quando a situação do Grêmio indicava que não faríamos grandes contratações pra essa temporada, ele chegou como um presente ao torcedor. Em algum momento, no imaginário do gremista, pensávamos que poderíamos ter a melhor dupla de volantes do Brasil com Cuéllar e Villasanti.

Em teoria sim, mas até o momento, na prática, isso ainda não aconteceu. É bem verdade também que sabíamos que ele precisaria de um tempo de adaptação, pois ficou muito tempo atuando no futebol árabe, bem diferente da competitividade e calendário do Brasil.

Lembro de ter ouvido uma entrevista do técnico Odair Hellmann para a Rádio Gaúcha, no início do ano, quando ainda treinava por lá e na oportunidade ele falou que Cuéllar é um baita jogador, que sempre teve um nível alto em suas atuações, mas que a torcida teria que ter paciência, pois ele precisaria fazer uma readaptação ao futebol brasileiro.

Mano Menezes conta muito com este jogador. Já queria levá-lo ao seu antigo clube, o Fluminense, no ano passado. Segundo o treinador, a parada para o Mundial será fundamental para fazer uma espécie de “pré-temporada” com o volante. Aos colegas de GZH, Mano falou que está empolgado com o colombiano para o segundo semestre pois está vendo um jogador bastante entusiasmado com os treinos de força.

Não tenho dúvidas que ele ainda pode nos ajudar muito nesta temporada. No fundo eu ainda acho que Cuéllar pode terminar o ano sendo a melhor contratação do Grêmio em 2025.