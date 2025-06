A eleição do Grêmio já começou!

Tricolor vai passar por eleições presidenciais em 2025. Tiago Cirqueira / Agência RBS

Agora é oficial, a eleição para presidente do próximo triênio começou a esquentar nos bastidores do Grêmio. Algumas chapas, inclusive, já estão formadas e públicas. Marcelo Marques, proprietário da Marquespan, lançou sua candidatura oficialmente nesta segunda-feira (2). Dênis Abrahão também já falou de forma pública que irá se candidatar e Paulo Caleffi fez um certo mistério nas redes sociais ao publicar uma foto que, ao que tudo indica, está do lado de Danrlei e Maicon, figuras que farão parte da sua chapa.

Dos três, Marcelo é o perfil diferente nesta eleição. Primeiro porque não fazia parte dos movimentos políticos do clube. É um empresário muito bem-sucedido que está disposto, inclusive, a arcar com dívidas e ajudar financeiramente. Nos meus 36 anos de idade, não lembro de um perfil assim nas eleições do Grêmio.

Por outro lado, nomes fortes da política e idolatria do clube, como Maicon e Danrlei. Ainda há muita água pra rolar até o final do ano. As chapas precisam também passar pela cláusula de barreira do Conselho Deliberativo. Mas, de fato, a eleição já começou e os bastidores estão fervilhando.

Data Fifa de trabalho

O Grêmio retorna aos treinamentos nesta quarta-feira (4) depois de dois dias de folga. Agora serão oito dias de treinamento ininterruptos até a partida contra o Corinthians, no dia 12, na Arena. Há muito trabalho por fazer. Esses diazinhos sem jogos serão fundamentais para recarregar as energias e, finalmente, conseguir trabalhar com calma. Se vencermos o Corinthians, vamos para a pausa do mundial muito mais aliviados.