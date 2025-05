Que vergonha, Grêmio!

Tricolor encarou o Atlético Grau-PER na noite desta quarta-feira (7). ERNESTO BENAVIDES / AFP

O que a gente viu na noite desta quarta-feira (7) foi daqueles episódios lamentáveis da nossa história. E, infelizmente, o Grêmio tem colecionado fatos assim. Como confiar em um time que não consegue se impor contra uma equipe que já não tem mais nenhum interesse na competição? Que sequer colocou mais de 500 pessoas no estádio? Que sequer a imprensa local falou sobre o jogo?

Pelo amor de Deus, que noite vergonhosa. O Grêmio passou o primeiro tempo se dar um chute a gol. Não tem análise que se faça em um jogo tão horroroso porque qualquer escolha tática ou nominal de Mano Menezes tinha de ser suficiente pra ganhar esse jogo.

Se juntarmos meia dúzia da equipe da Rádio Gaúcha, a gente faz frente a esse time frágil do Atlético Grau. Eu termino de assistir a esse jogo extremamente preocupada com tudo o que vi. O Grêmio não tem nada. Absolutamente nada. E quem paga esse pato somos nós, torcedores.

Na relação Grêmio x Arena quem perde é o torcedor

Tivemos mais um episódio da conturbada relação entre Grêmio e Arena nesta semana. O clube publicou uma nota reclamando dos serviços prestados nos últimos jogos ao torcedor gremista. Mais uma vez, tivemos diversas reclamações por parte dos torcedores em relação às filas e reconhecimento facial no jogo do final de semana, diante do Santos.

Estamos enfrentando alguns problemas para o cadastro facial das crianças, principalmente. Além da já constante reclamação por conta dos valores dos ingressos. A Arena respondeu no mesmo dia, também em nota, todos os tópicos apontados pelo Grêmio.

Desde que se iniciou a parceria, em 2012, sempre tivemos algumas rusgas nesta relação e só quem perde é o consumidor, no caso, o torcedor gremista. Já passou da hora das partes deixarem suas picuinhas de lado pelo bem maior.

A Arena não sobrevive sem o Grêmio e a sua torcida, e o Grêmio precisa da Arena para mandar seus jogos. Já temos uma relação de amor com o estádio, no qual já fomos muito felizes. O torcedor é o que move esse clube e precisa ser respeitado.

Reação das Mosqueteiras

Nossas gurias conquistaram a segunda vitória no Brasileirão Feminino diante do Juventude no final de semana. Ainda estamos devendo muito perto da projeção que fizemos para a temporada. O Grêmio hoje está fora da classificação para o mata-mata, mas já foi um passo importante pra chegar lá. Espero que agora as coisas entrem nos eixos e o time da Thaissan volte a performar. Nesta quinta-feira tem jogo importante contra o lanterna Sport e temos total condição de vencer mais uma. Vamos, gurias!