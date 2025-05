Por que Mano precisa insistir em esquema com Braithwaite e Arezo no Grêmio

Arezo começou como titular ao lado de Braithwaite contra o Godoy Cruz. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Passado o ranço de mais uma partida ruim do Grêmio, dessa vez diante do Godoy Cruz, na Arena, fiquei refletindo sobre as maneiras que o time vem jogando nas mãos de Mano Menezes.

Primeiro de tudo é preciso dizer que Mano não teve legado do trabalho de Gustavo Quinteros e, por isso, ainda está tentando “encontrar o time”. O curto tempo para treinar também faz com que essas alternativas sejam vistas dentro de campo mesmo, ao decorrer do jogo.

Ainda estamos procurando a melhor maneira de jogar com as peças e desfalques que temos, o que me preocupa muito pois já estamos em maio.

Pois bem, dito isso, penso que o melhor que vi desse Grêmio nas mãos do Mano, mesmo que tenha sido um lampejo, foi no segundo tempo do jogo contra o Bragantino na Arena. Foi quando tivemos Braithwaite um pouco mais recuado para o meio-campo, junto de Monsalve, com Arezo fazendo a função de centroavante. Esse mesmo esquema se repetiu no jogo contra o Godoy Cruz e o Grêmio foi bem enquanto isso foi mantido.

Claro que ainda é preciso ver mais, mas vi o Braithwaite, um dos nossos principais jogadores, participar muito mais do jogo ao lado de Monsalve. Arezo se movimentou bem, mesmo que tenha perdido um gol daqueles que não se pode perder. Gostaria muito que Mano insistisse nesse esquema para vermos um pouco mais desse time. Talvez possamos ter encontrado uma luz no fim do túnel.