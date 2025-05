O Grêmio decepcionou o torcedor mais uma vez

É constrangedor o Grêmio não ser soberano num grupo tão frágil. Jefferson Botega / Agencia RBS

Eu juro que acreditei que estaria escrevendo sobre uma boa vitória do Grêmio diante do Godoy Cruz, na Arena. Ainda mais depois do golaço do João Pedro no início do jogo.

Mano escalou praticamente a mesma ideia do segundo tempo contra o Bragantino, no final de semana. E começou bem o jogo. Com o time em cima, tentando, com volume, tanto é que abriu o placar no início.

Mas, inacreditavelmente, em um ataque do adversário, o meu goleiro espalmou para frente e o Godoy Cruz empatou.

Mais uma falha bizarra do Volpi, que começa a me dar razão quando eu não queria a sua contratação. Aí, o Grêmio mais uma vez sente o gol de empate e sofre o resto da primeira etapa.

Segundo tempo pavoroso

Se o segundo tempo de sábado foi bom, o desta terça foi pavoroso. Com o adversário completamente recuado, o Tricolor não conseguiu se impor a ponto de fazer mais um gol.

Os argentinos abdicaram de jogar, colocaram duas carretas na frente da área e só se defendeu. Mas o Grêmio não conseguiu achar um mísero golzinho, que seria fundamental para classificar na primeira colocação do grupo.

Pênaltis não marcados

Ronald sofreu pênalti no último lance da partida. Duda Fortes / Agencia RBS

É bem verdade que tivemos dois pênaltis não dados, o último escandaloso. Diori falou isso na nossa transmissão.

Mas é constrangedor o Grêmio não ser soberano nesse grupo frágil da Sul-Americana. A gente se pergunta por que o torcedor não está indo para a Arena.

Tivemos novamente 15 mil torcedores no jogo. Chega a ser compreensível a escolha de não ir para não se estressar, pois o Grêmio decepcionou mais uma vez.