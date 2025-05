O foco do Grêmio no Brasileirão

Jogadores do Grêmio participam de treinamento antes de enfrentar o São Paulo. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio tem mais quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro antes da parada para o Super Mundial de Clubes e é uma sequência, digamos, bem chatinha. São Paulo neste final de semana, Bahia, Juventude e Corinthians. Dois em casa e dois fora. A pausa no calendário vai ser fundamental pra ajeitar a casa. Vai ser quando Mano Menezes, finalmente, terá tempo para encontrar e ajustar o time. Porém, esses quatro jogos são fundamentais para as nossas pretensões no Brasileirão.

O Grêmio não pode nem sonhar em entrar na zona de rebaixamento novamente. Deus me livre! Imagina a angústia em ficar a parada toda com o time na zona da degola? Nem pensar! Precisamos fazer uma operação de sobrevivência até lá para que depois as coisas se ajeitem dentro de campo.

O jogo deste sábado diante do São Paulo no Morumbi é extremamente difícil, mas não é impossível. O Grêmio demonstrou alguns lampejos de “bom futebol” nas duas últimas partidas, embora o empate em ambas tenha sido extremamente frustrante. É hora de voltar a ganhar para retomar a confiança. Uma vitória neste sábado mudaria totalmente o clima. O lado de lá está cantando vitória nas redes sociais baseado na nossa situação. Seria maravilhoso reverter essa expectativa.

Estarei em São Paulo neste final de semana e vou ao jogo, mesmo irritada com a fase que estamos. Já passou da hora do Grêmio voltar a vencer e deixar o seu torcedor orgulhoso novamente. Xô, crise!