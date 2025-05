No Grêmio, Felipão concede entrevista preocupante

Felipão conversou com colegas da ESPN nesta semana e, de certa forma, acabou preocupando ainda mais os gremistas. Entre uma e outra resposta, o coordenador técnico elogiou muito Mano Menezes, mas também demonstrou um certo espanto com um possível “atraso tático” visto nos treinamentos. Segundo ele, o treinador ainda está ensinando algumas situações de jogo ao grupo. Ele chegou a usar a frase “eu não esperava ver isso no futebol novamente” e que são fundamentos que “há muito tempo” deveriam ser feitos, segundo ele. Com tudo o que vem acontecendo com o Grêmio nos últimos dois anos, essas declarações do Felipão não surpreendem, mas entristecem.