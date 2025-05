Jogo de domingo virou decisão para o Grêmio

O Grêmio precisa voltar a vencer. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de lamber as feridas pela eliminação vexatória na terceira fase da Copa do Brasil pro CSA, na Arena, é hora de dar uma resposta. Tenho sentido falta de muita coisa no Grêmio nessa temporada, principalmente da capacidade de reação. Por vários jogos esperei uma boa atuação, combinada de vitória depois de um fiasco pra tentar retomar a relação com o torcedor e me frustrei.

Pois bem, continuo esperando algo semelhante para o próximo domingo. Uma vitória contra o Bahia é fundamental pra sairmos da zona de rebaixamento e dar uma amenizada no episódio decepcionante da semana.

O Grêmio precisa voltar a vencer. E mais: vencer dentro da sua casa, dar um carinho ao torcedor que está triste e desmotivado.

Normalmente o público das partidas de domingo pela manhã é ótimo, talvez tenhamos um bom termômetro do engajamento real da torcida nesta partida. O horário é bom pra quem vem do interior, que deve se fazer presente na Arena.

Não sei se o Bahia jogará com o time titular, é provável que não, pois tem uma decisão com o rival em Porto Alegre na quarta-feira (28), pela Libertadores. É obrigação do Grêmio se aproveitar disso.

Para lavar a alma das Mosqueteiras

As gurias lavaram a alma na goleada por 4 a 0 sobre o 3D da Amazônia no meio da semana. Com a vitória, estamos há um pontinho da zona de classificação pra fase de mata-mata do Brasileirão Feminino.