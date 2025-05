Já aceitei que o Grêmio não vai jogar bem até a parada

Jogadores do Grêmio em atividade de treinamento na manhã desta terça-feira (27). Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Somente três jogos nos separam da parada para o Super Mundial de Clubes. Além do desempenho que o Grêmio vem demonstrando em campo, é impensável que ainda teremos tempo de desempenhar um bom futebol até lá.

Mano teve alguns percalços até mesmo de logística nos primeiros treinamentos com o grupo, o tempo realmente também era um adversário, mas nas últimas semanas até que teve alguns diazinhos para trabalhar, pois o mês de maio foi praticamente de jogos na Arena. No entanto, pelo pouco de evolução que vemos dentro de campo, não consigo imaginar que o Grêmio vá jogar bem do dia pra noite, mesmo depois da vitória no final de semana.

Escrevi aqui ontem que o jogo contra o Sportivo Luqueño pode ser fundamental para começarmos uma sequência de resultados positivos. Mano deve usar um time alternativo mas, mesmo assim, temos obrigação de vencer.

No domingo (1º), Juventude na Serra, o que é sempre um jogo duro. Mas provavelmente com tanque cheio e jogadores descansados. Depois Mano vai ter bons dias até enfrentar o Corinthians, na Arena. Agora o momento é de ser pragmático, “resultadista”, se agarrar em todos os pontinhos que podemos conquistar.

Mas após a parada, bom, aí sim, é obrigação da comissão técnica fazer esse time jogar mais. Claro que combinado de reforços que precisamos buscar. O Corinthians é um bom exemplo. Ano passado passou uma boa parte do Brasileirão na zona de rebaixamento. Investiu pesado em reforços na janela do meio do ano e beliscou uma vaguinha de pré-Libertadores. O ano está longe de estar perdido.

