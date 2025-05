Alysson está pronto para o time titular do Grêmio

Na segunda-feira (5) o camisa 47 completou 19 anos. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma vez, o nosso menino de 19 anos entrou muito bem em uma partida. Alysson Edward já tinha me chamado a atenção no jogo do Grêmio contra o Flamengo, quando já perdíamos por 2 a 0 na Arena e ele entrou sem pressão alguma, com uma naturalidade de quem parecia frequentar a equipe principal por anos.

Naquele jogo, quase fez gol. Aliás, esse golzinho está maturando. No jogo contra o CSA na semana passada, também foi parado pelo goleiro adversário, mas foi quem mais levou perigo à meta oponente. Alysson ainda é jovem, nesta segunda-feira (5), ele completou 19 anos. Foi promovido ao grupo principal neste dia, um belo presente de aniversário, inclusive.

Mas penso que já está pronto para frequentar o time titular mais vezes, não só pela qualidade que já demonstrou, mas também pelo ímpeto e pela vitalidade que ele traz ao time. Joga fácil e pode nos ajudar muito nesta temporada.

Edenilson deve ficar fora alguns dias por lesão e a troca está caindo de maduro para Mano Menezes. Não sei se já para o jogo contra o Atlético Grau no Peru ou pelo Brasileirão no final de semana, diante do Bragantino. Mas o campo está mostrando que o guri merece essa oportunidade.

Dodi vem contribuindo muito

Outro que passa despercebido muitas vezes, mas que tem jogado muito é o nosso volante Dodi. Contra o Santos, fez uma de suas melhores partidas com a camisa do Grêmio. É um guerreiro no meio-campo e tem contribuído demais ao coletivo. Dodi é pouca mídia e muita entrega. Me serve demais!