A temporada de 2025 do Grêmio é decepcionante e pode piorar

O Grêmio gastou muita grana para montar um time visivelmente insuficiente para o ano. Renan Mattos / Agencia RBS

É triste dizer isso, torcedor, mas: o Grêmio de 2025 está falindo como um todo. E não falo exclusivamente do futebol profissional masculino, mas de setores diversos. Nem na Série B de 2022 eu vi um clube tão às traças como estou vendo agora.

Treze mil pessoas dentro da Arena para um jogo decisivo de Copa do Brasil no qual se precisava reverter um resultado é triste demais. Esta direção está conseguindo afastar o torcedor do clube. Nossa história nunca foi tranquila mas, mesmo nos momentos mais críticos, o gremista sempre se fez presente.

Todo jogo eu fico na esplanada para ouvir a galera pela Rádio Gaúcha e eu já perdi as contas de quantas reclamações eu ouvi sobre a Arena. É histórico que temos problemas com a gestora do estádio, nunca tivemos um bom relacionamento, mas essa diretoria conseguiu piorar o que já era ruim.

Nosso maior patrimônio é maltratado dentro daquilo que deveríamos chamar de casa.

Tragédias por todos os lados

O Grêmio gastou muita grana para montar um time visivelmente insuficiente para a temporada. Deveria ter qualidade pra ganhar de São Raimundo, Athletic, Mirassol, CSA, entre outros e não ganha.

O futebol feminino que na teoria tinha expectativa de fazer a melhor temporada da história e jogar a Libertadores do ano que vem, na prática vai ter que fazer muita força para classificar para o mata-mata do Brasileirão Feminino.

Leia Mais Grêmio encara reta decisiva do Brasileirão Feminino ainda de olho na classificação

Eu estou profundamente decepcionada com o que vejo. Estamos em maio e o cenário é devastador e poderá ser pior se a gente não acordar para a realidade que está batendo à porta.