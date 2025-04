Vitória do Grêmio sobre o Flamengo pode trazer a confiança que o grupo precisa

Quinteros terá uma nova chance para mostrar um time mais organizado. Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de uma semana um tanto quanto esquisita, mesmo após a vitória do Grêmio na Sul-Americana sobre o Atlético Grau, vamos enfrentar um dos adversários mais difíceis do Brasileirão.

Jogar contra o Flamengo, mesmo que em casa, será a prova de fogo do trabalho de Gustavo Quinteros até o momento. Patinamos contra alguns adversários da Série A neste início de temporada e agora vamos encarar o melhor elenco do Brasil.

Confesso que estou curiosa para saber como o Grêmio vai encarar essa partida. Estamos em abril e o torcedor ainda não sabe qual é o time titular. Será que vamos com três volantes ou Cristaldo vai ocupar uma vaga do meio-campo? O treinador vai mexer novamente nas peças? São perguntas que me faço diariamente, pois não lembro a última vez que o técnico repetiu a equipe.

O certo é que será uma partida duríssima. Uma vitória pode trazer a confiança que o grupo precisa e, certamente, dará uma “sobrevida” ao trabalho da comissão técnica. Um empate diante de um adversário tão forte não pode ser visto como um mal resultado. Agora, uma derrota jogando da mesma forma das últimas partidas pode tumultuar ainda mais o ambiente, que já não é tranquilo.

Reforço chegando

Quando menos se esperava, o Grêmio anunciou mais um reforço. O Tricolor acertou o empréstimo do lateral-esquerdo Marlon com o Cruzeiro. Ele era um dos alvos da direção há bastante tempo e, pelo que vimos, era um grande desejo do jogador vir para Porto Alegre. Penso que foi uma ótima contratação. Lucas Esteves vem jogando todos os jogos e agora terá alguém para revezar no setor. Golaço do Grêmio!