Procura-se treinador para o Grêmio

No Brasileirão, Quinteros teve uma vitória e três derrotas. Jefferson Botega / Agencia RBS

Virada a página de Gustavo Quinteros no comando do Grêmio, é hora de ir atrás de um novo comandante. Dessa vez, de forma mais rápida, espero. Como de praxe, vários nomes surgem como possibilidades, alguns mais fortes e outros completamente fora de contexto.

Dorival Júnior e Mano Menezes aparecem como os principais alvos da direção gremista. Pelo que sei, Dorival seria o “ficha 1”, mas se trata de uma negociação extremamente difícil. Acabou de sair do comando da Seleção Brasileira, foi sondado por outros clubes do Brasil e o tempo de contrato seria um impeditivo, visto que o Grêmio tem uma eleição presidencial no final da temporada e a direção não gostaria de estender o vínculo.

Confesso que também seria o meu principal nome para assumir o comando agora. Porém, a opção mais viável no momento é de Mano Menezes. Está livre no mercado depois do trabalho no Fluminense, é da “aldeia”, conhece o Grêmio e é visto como um cara que chega e organiza a casa rapidamente. Não é o meu preferido, vejo o trabalho do Mano como algo mais pragmático, mas talvez seja o que precisamos para o momento.

É um treinador que joga mais retrancado e nós temos um sistema defensivo bem frágil. Então pode ser uma boa combinação. O certo é que o Grêmio não pode inventar moda novamente.

Gre-Nal 447

Para o clássico deste sábado (19), o auxiliar James Freitas estará na casamata. Trata-se de um profissional que trabalhou por muito tempo com o hoje rival, Roger Machado, e talvez esse seja o seu principal trunfo. Chegou a hora dos jogadores darem uma resposta para a torcida. O treinador caiu e a comanda agora é dos boleiros.