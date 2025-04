Pavón nega ter xingado Gustavo Quinteros para a torcida

Pedido de desculpas

Logo depois, Pavón reconheceu o erro e pediu desculpas , juntando as mãos em forma de arrependimento. O torcedor ainda relatou que o jogador disse estar nervoso e que o treinador, segundo ele, era “louco”, fazendo gestos com o dedo em volta do ouvido.

Dedo no ouvido

Através da assessoria do clube, Pavón admitiu a interação com os torcedores durante o jogo. No momento do gol, ele reconhece ter colocado o dedo no ouvido e logo depois ter pedido desculpas aos torcedores. Mas negou veementemente ter xingado o treinador ou qualquer outra pessoa.