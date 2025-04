O Grêmio fez um jogo horroroso em Salvador

Pasmem, Jermerson foi o autor do gol tricolor. JUNIOR DAMASCENO / MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Que Mano Menezes vai ter trabalho como novo comandante, nós já sabemos, mas olha, não imaginava que seria tanto. O Grêmio fez uma partida horrorosa no Barradão neste domingo (27), no empate em 1 a 1 com o Vitória. Daquelas de se esquecer por anos.

Foi um time pragmático, “à la Mano Menezes” total, mas ainda com muitos problemas defensivos. O Vitória não assustou muito e mesmo assim teve grandes facilidades de chegar à área do Grêmio, nossa sorte é que eles também têm suas limitações.

Abrimos o placar com, pasmem, Jemerson. Num bate rebate na área adversária, a bola sobrou pro zagueiro, que só empurrou pro gol. Depois disso, o Tricolor praticamente abdicou de jogar.

Foi tentar alguma outra investida somente depois de tomar o gol de empate em uma bola parada, já no segundo tempo. Volpi saiu caçando borboleta e não achou nada.

Aí Mano ressuscitou Nathan Pescador do banco de reservas. Confesso que me irritei tanto a ponto de quase abandonar o jogo e desligar a TV. Mas pra não ser injusta, Nathan começou a jogada do “quase gol” do Grêmo já no finalzinho da partida.

Voltamos com um empatezinho com aquela sensação de que realmente não merecíamos a vitória pelo fato de não termos jogado quase nada. Ao mesmo tempo fica a frustração de não vencer novamente, algo que seria fundamental pra sair logo da situação em que estamos na tabela do Brasileirão.

Fiquei bem preocupada com a atuação do Grêmio neste domingo, mas sei que Mano Menezes sequer teve tempo pra treinar com a equipe. Oremos.