O Grêmio é um time desanimador 

O criticado Pavon criou as melhores chances do Tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Olha, que era um jogo difícil de vencer, a gente já sabia. Mas o peso da nossa camisa, junto com a nossa história, principalmente dentro de casa, nos fazem acreditar e querer estar do lado do clube.

O problema é que aconteceu o óbvio, o Grêmio foi facilmente dominado pelo ótimo time do Flamengo, que não precisou fazer muita força pra nos vencer na Arena.

Logo nos primeiros minutos, em uma bobeira, levamos o primeiro gol. O que acaba com a estratégia de qualquer equipe. Pra ser justa, não vi um time sem vontade.

Pelo contrário, logo depois do gol sofrido, o Grêmio lutou pra tentar empatar, mas pouco produziu. Talvez as melhores chances tenham vindo com o tão criticado Pavon, que teve dois arremates de fora da área.

Tentativa de mudança

Quinteros mudou mais uma vez, tentou mudar o esquema tático, abrindo mão dos pontas e preenchendo o meio-campo, com três volantes e Cristaldo como meia de criação. Mas na prática, pouco mudou.

A equipe ainda se mostra desorganizada, tentando as iniciativas através do “abafa”. Mas sem construção no meio-campo ou uma jogada trabalhada. O Grêmio é pobre na criação.

A torcida claramente está dando um recado, tivemos 35 mil torcedores nos últimos dois jogos em casa. Pouco, muito pouco. Desanimador.

Se a direção não acordar logo, vamos passar mais uma temporada sangrando até o fim. É reconhecer que a tentativa de Quinteros não deu certo e partir para a próxima o quanto antes.