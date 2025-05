O grande problema que Mano Menezes precisa resolver para escalar o Grêmio

Mano já chega no Brasileirão precisando tirar o time da zona do rebaixamento. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio terá um jogo duríssimo contra o Vitória neste domingo (27), em Salvador. Nosso calendário, infelizmente, não dá tréguas e os times brasileiros estão sofrendo muito com a maratona de jogos.

Na minha visão, Mano Menezes deverá fazer algumas trocas pontuais por conta do desgaste. Porém, não poderá se dar ao luxo de poupar muita gente, tendo em vista a posição do Grêmio na tabela do Brasileirão, hoje penúltimo colocado. Pra mim, o grande problema está na dupla de zaga.

Segundo o nosso colega Geison Lisboa, repórter da Rádio Gaúcha e ZH, Wagner Leonardo deverá estar à disposição. Glória! No entanto, Kannemann pode ser poupado devido ao desgaste, afinal, está retornando de um longo período no departamento médico. Gustavo Martins também está no DM. Restam Viery, garoto da base que por muitas vezes foi improvisado na lateral esquerda por Gustavo Quinteros e Jemerson, em péssima fase.

É um "problemão" para Mano Menezes. Se eu tivesse a prancheta, optaria por Viery, pois Jemerson já sabemos no que pode dar e o garoto sequer teve oportunidade de atuar em sua posição de origem no time titular.

Vó do Grêmio

Infelizmente, nesta sexta-feira (25), recebi a notícia da passagem da dona Arminda Pereira da Silva, aos 98 anos, mais conhecida como “vó do Grêmio” nas redes sociais. Uma senhorinha muito simpática e doida pelo clube, no qual tivemos a alegria de fazer uma reportagem com ela junto do Luan, em 2017, para o Globo Esporte.

Certamente vai seguir torcendo pelo nosso Tricolor em um lugar muito melhor. Gremista raiz e de fé! Um beijo pra família e pra neta Anna Carol Barbosa, xodó da sua avó.