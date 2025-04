O clima entre os torcedores do Grêmio é de total desconfiança

Trabalho de Quinteros não mostra o mínimo de evolução. Renan Mattos / Agencia RBS

Não adianta, mesmo com o resultado positivo no jogo contra o frágil Atlético Grau, na Arena, nesta semana, o clima ao redor do Grêmio e principalmente do técnico Gustavo Quinteros é de desconfiança por parte do torcedor.

E isso reflete diretamente na procura de ingressos para a próxima partida que, até então, está baixíssima. Infelizmente, não consigo ver sinais de melhora nas mãos do treinador, mas ao que tudo indica, a direção tem convicção do trabalho e insiste que precisa de tempo para maturar.

A pergunta é, até quando? O adversário do próximo domingo (13) é extremamente complicado. As notícias que vem do Rio são que o Flamengo quer vencer o Brasileirão nesta temporada, por isso, vai priorizá-lo.

Além do mais, precisa dar uma resposta ao seu torcedor depois de perder pela Libertadores em casa no meio da semana. E vamos combinar, da forma que o Grêmio vem jogando, sofrendo contra adversários frágeis, fica inviável pensar em uma vitória contra o bom time flamenguista.

Erros do treinador

Se ao menos o trabalho de Quinteros demonstrasse o mínimo de evolução, eu apostaria. Mas ele ainda insiste em um esquema tático que praticamente mata o meio-campo e vive de ligação direta, entregando a bola facilmente ao adversário. A boa notícia da última partida, além do resultado, foi que não tomamos gol e isso vem muito pelas mãos do Volpi, que fez um milagre nos últimos minutos de jogo. Eu sei que ando meio pessimista neste espaço, mas está difícil de acreditar em uma melhora de desempenho pelo que estamos vendo em campo. Oremos!