Mano ainda teve pouco tempo para treinar no Grêmio

Um problema de logística da Argentina para Porto Alegre tirou um precioso dia de treino do Grêmio para a partida contra o Vitória . Considerando a maratona apertada que temos, qualquer atividade com o grupo deve ser comemorada.

Lógico que o importante neste momento é não perder, ainda mais em um início de trabalho. Porém, o Grêmio precisa voltar a vencer para adquirir confiança e trazer o torcedor para perto. O gremista ainda está desconfiado com as atuações do time. Mano deverá rodar o grupo contra o CSA, pela Copa do Brasil, por conta do desgaste físico. Mas seria importantíssimo vencer para chamar o torcedor para o jogo contra o Santos, no próximo domingo (4), na Arena. Precisamos sair o quanto antes dessa zona incômoda que o clube está.