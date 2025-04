Kannemann de volta é um alento no Grêmio

Ter o camisa 4 novamente no ambiente de jogo me traz um certo conforto. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O gremista que não esboçou ao menos um sorrisinho ao ver o nome de Walter Kannemann na lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol, está gelado por dentro. Em meio a toda a turbulência que estamos vivendo, a volta do argentino é um alento, pelo menos pra mim.

Acho improvável que jogue, está fora dos gramados desde outubro do ano passado, ainda vai precisar de um tempo, mas tê-lo novamente no ambiente de jogo me traz um certo conforto. Kannemann não é mais uma referência técnica no time, mas é uma liderança absoluta, daqueles personagens que entendem o Grêmio na essência.

Aliás, vamos combinar, precisamos muito disso neste momento. Temos um grupo quase novo, que ainda está formando lideranças e com poucos remanescentes dos últimos anos. Do período vitorioso, restou apenas o nosso cão de guarda no vestiário. Coisa boa ter o camisa 4 de volta! Tomara que ele possa nos ajudar muito nesta temporada.

Jogo duro

Pela forma que estamos jogando, não existe partida fácil pro Grêmio neste momento. O Mirassol ainda não venceu no Brasileirão, mas arrancou um empate importante contra o Bahia na última rodada, fora de casa. Imagino um jogo duro nesta noite, daqueles de irritar o torcedor no sofá.

Mas penso que o Tricolor tem obrigação de vencer essa partida se quiser brigar por coisas maiores no Campeonato Brasileiro. Sim, ainda está no começo, tem muita água pra rolar, mas as primeiras rodadas também são fundamentais e já tem time disparando na tabela. Vamos pra cima!