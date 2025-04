A mudança de expectativa no Grêmio é enorme

Estou curiosa pela primeira escalação de Mano. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

O confronto desta noite diante do Godoy Cruz pode encaminhar muito bem a classificação do Grêmio à próxima fase da Sul-Americana. Uma vitória na Argentina deixa o Tricolor na primeira colocação do Grupo D. Hoje estamos empatados em pontos com o time argentino, ambos com seis.

Ou seja, é confronto direto pelo topo, lembrando que só o primeiro lugar avança para a próxima fase. Não vejo um empate como algo negativo, mas uma vitória seria lindo para encaminhar a classificação e marcar uma virada de chave de um novo trabalho com Mano Menezes.

Aliás, estou curiosa pela primeira escalação de Mano. Segundo os nossos colegas informaram, não deve mudar muito do time que jogou o Gre-Nal e isso me agrada bastante. Sempre falei que achava que o Grêmio precisaria abdicar dos pontas e preencher um pouco mais o meio-campo.

Cuéllar como opção

Kannemann voltará a jogar desde o início, substituindo o Wagner Leonardo, que se lesionou. Lucas Esteves volta pra lateral esquerda porque Marlon já jogou essa fase da Sula pelo Cruzeiro. E acredito que, de resto, devem ser as mesmas peças que atuaram no clássico do final de semana.

Talvez com Cuéllar também entrando ao decorrer da partida. Aliás, estou ansiosa pela volta desse jogador. Ele foi a grande contratação da temporada e, infelizmente, ainda não conseguiu corresponder. Quem sabe agora, nas mãos do Mano, o colombiano consiga jogar mais. A mudança de expectativa, pelo menos pra mim, é enorme. Estou confiante que podemos voltar com um bom resultado da Argentina. Pra cima deles, meu Grêmio!