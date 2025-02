Grêmio será oficialmente testado nesta semana Gre-Nal

Goleadas empolgaram o torcedor para a semana mais importante até o momento. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O gremista que não está empolgado com as exibições do time até o momento, está vivendo errado. São três jogos com três goleadas consecutivas e, além disso, com boas atuações. É bem verdade que os adversários não foram os mais difíceis, mas é o que temos para disputar até o momento e o Grêmio está fazendo o que tem que ser feito.

Quinteros conseguiu organizar um time que era extremamente vazado no ano passado. Vale lembrar que em 2024, neste mesmo período do Gauchão, o Tricolor perdeu na estreia para o Caxias e sofreu três gols nos quatro primeiros jogos. Diferente de agora, no qual ainda não fomos vazados. Temos o melhor ataque do campeonato e, pasmem, a melhor defesa.

A semana que se inicia será o grande teste de fogo para nós, pois enfrentaremos dois times de Série A. O Juventude, na quarta-feira (5), fora de casa e o Gre-Nal no sábado (8), na Arena. O nível de enfrentamento será mais alto e vamos poder ter uma melhor análise sobre o time, principalmente de forma defensiva.

O elenco é basicamente o mesmo do ano passado. É inegável que o trabalho de Quinteros é muito bom até agora. O treinador conseguiu "achar" reforços dentro do próprio elenco como André Henrique, Edenílson, Monsalve e Arezo. Esses dois últimos nem se fala.

O trabalho é promissor e realmente empolga o torcedor que começou o ano com a autoestima lá embaixo. Mas não podemos nos iludir achando que está tudo lindo e maravilhoso.

Ainda estamos em início de temporada, não temos lateral-esquerdo titular, precisamos de zagueiros e pontas. Quinteros é um bom treinador, mas não é milagreiro. A direção precisa abastece-lo de reforços para que o bom trabalho continue.

Para o jogo contra o Juventude, é bem provável que seja utilizado um time misto ou até mesmo reserva, como foi contra o Monsoon. Será um bom teste para rodar novamente o elenco e dar ritmo de jogo a todos. No Gre-Nal, aí sim, time titular com o apoio total do 12º jogador, que será o nosso torcedor.

Pezinho no chão sempre, mas que a gente começa a semana mais dura do ano até o momento mais confiantes, eu não tenho dúvidas.

Vamos pra cima, Grêmio!

