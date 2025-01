As sete boas notícias da goleada do Grêmio sobre o Caxias

Time de Gustavo Quinteros está se entrosando cada vez mais. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Foi um final de domingo daqueles na Arena. Se no ano passado saímos tristes da nossa casa com a derrota acachapante pro Corinthians na última rodada do Brasileirão, nosso retorno foi bem diferente. Foi pro gremista começar a semana com um sorrisão no rosto. E eu falo isso porque além da vitória por 4 a 0 sobre o Caxias, pelo Gauchão, o Grêmio deu alguns bons motivos para o torcedor comemorar ainda mais.

Primeiro de tudo foi o resultado, claro. Era importante vencer, mas o Grêmio fez um pouco mais que isso. Venceu e venceu bem, com propriedade. O saldo é importante em um campeonato de tiro curto como essa fase do Gauchão.

A segunda boa notícia é o fato de não ter tomado gols. Não sei vocês, mas isso, pra mim, tem de ser muito comemorado. O sistema defensivo foi um dos grandes problemas do time nas duas últimas temporadas. Não ter tomado gols nas duas primeiras partidas do ano é uma glória.

Consequência disso, a terceira boa notícia, pra mim, é Gabriel Grando. Foi muito bem em todas as vezes que foi exigido e ainda está aprendendo a jogar com os pés. Não acho que Volpi chega assumindo a titularidade, pelo contrário, eu o vejo brigando pela posição. Seria injusto sacar o Grando nesse momento.

A quarta boa notícia é o ressurgimento de André Henrique, que não jogava desde o Gauchão do ano passado. Confesso que quando o vi entrando em campo, achei que pudesse ser invenção do treinador, até pela falta de ritmo. Mas o guri foi muito bem na ponta. Entrou soltinho e ainda contribuiu com uma assistência.

A quinta boa notícia foi os gols dos atacantes. Braithwaite fez o seu primeiro gol na temporada. É nele que eu aposto pra ser o cara do Grêmio em 2025. E Pavon, tão criticado, fez jus a confiança dada por Quinteros a ele. Torço para que ele recupere o bom futebol.

A preparação física do Tricolor, pra mim, é a sexta boa notícia. Já tínhamos notado isso no primeiro jogo e ficou ainda mais evidente nesta segunda rodada. O Grêmio tá voando!

E a sétima e última baita notícia foi a partida que o Edenílson fez. Eu já estava prestes a desistir desse jogador e ele mostrou que ainda pode ser útil no plantel do Grêmio. Já tinha entrado bem contra o Brasil de Pelotas, mas desta vez entrou mordendo, foi muito participativo e ainda fechou a goleada na Arena.

É um começo de trabalho, é verdade, muita coisa ainda deve ser feita, principalmente a contratação de reforços. Mas o Grêmio deste domingo, na Arena, fez o torcedor ter bons motivos para comemorar.