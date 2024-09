Era pra ser um domingo lindo! E tinha tudo pra ser! Tempo bom, torcida esgotando a carga de ingressos e com saudade de ver o Grêmio em Porto Alegre. Foi um primeiro tempo de se orgulhar, embora o primeiro erro individual tenha sido com o Gustavo Martins logo nos primeiros minutos de jogo. Uma expulsão ridícula, algo que com certeza ele não irá repetir. Mas o time, ainda assim, foi valente. Fez dois gols e segurou o bom time do Galo.