Passada a frustração das eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores, é hora voltar as atenções ao Campeonato Brasileiro, no qual o Grêmio ainda vive uma situação difícil, perto da zona de rebaixamento. Agora, a desculpa para estar nesta parte da tabela definitivamente acabou. É preciso encarar o Brasileirão com muita responsabilidade.